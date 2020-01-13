: Atiye'nin oyuncusu Metin Akdülger ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı

13.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:07

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'deki oyunculuğuyla adından söz ettiren Metin Akdülger, kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

GÖNLÜNÜ DİLAN'A KAPTIRDI

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Atiye, 1. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Ozan karakterini oynayan Metin Akdülger, sevişme sahnelerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme bomba gibi düştü. Magazin basınında bomba etkisi yaratan iddiaya göre: Akdülger ile Çukur dizisinde Sena'yı canlandıran ve geçen sezon yapıma veda eden Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşıyor.

GÖZLERDEN UZAK MEKANLARDA BULUŞUYOR

2 aydır birlikte oldukları konuşulan çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak olan mekanlarda buluşuyor. Öte yandan ikili bir dizi başrol oynayacakları yönündeki haberlerle de gündeme gelmişti.

SEVİŞME SAHNELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri, genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisine ilk bölümüne damga vurmuştu. Dizide aşk acısı çeken birini oynayan Akdülger'in ilerleyen bölümlerde Melisa Şenolsun ile olan sevişme sahneleri de günlerce konuşulmuştu.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı. 2012'de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım attı.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almaktadır.

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