Atiye dizisi Göbeklitepe'ye ilgiyi artırdı: Ziyaretçi rekoru kırıldı
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Atiye dizisi Göbeklitepe'ye ilgiyi artırdı: Ziyaretçi rekoru kırıldı

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı.

03.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:09
Atiye dizisi Göbeklitepe'ye ilgiyi artırdı: Ziyaretçi rekoru kırıldı

'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan , 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı.


Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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