Atiye 3. sezon çıktı mı? 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkar? Atiye 3. (üçüncü) sezon hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
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Atiye 3. sezon çıktı mı? 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkar? Atiye 3. (üçüncü) sezon hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Atiye 3. sezon çıktı mı? 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkar? Atiye 3. (üçüncü) sezon hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
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Netflix'in beğenilen yerli yapımlarından Atiye'nin 3. sezonu 17 Haziran tarihinde yayınlanacak. Dizinin 3. sezonunda neler olacak merak ediliyor. Peki, Atiye oyuncuları kimler? Atiye'nin konusu ne? Atiye 3. sezonda neler olacak? Atiye 3. sezon final sezonu mu? Devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı Atiye'nin 3. sezonu bugün itibariyle çıktı. Atiye dizisine yeni başlamak isteyen izleyiciler dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırdı. Peki, Atiye oyuncuları kimler? Atiye ne zaman çıktı? 4. sezonu gelecek mi?

ATİYE 3. SEZONU ÇIKTI MI?

Atiye 3. sezonu bugün Netflix'de çıktı. Atiye 3. sezonu 17 Haziran Perşembe günü Netflix platformuna gelmiştir. Netflix'den izleyebilirsiniz.

ATİYE 4. SEZONU ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

3. sezonunun çıkmasının ardından 4. sezon tarihi merak edildi. Henüz 4. sezon ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat, Netflix ortalama olarak her yıl dizilerin 1 sezonunu yayınlanamaktadır. Haliyle 4. sezonu ise seneye olması bekleniyor. 4. sezon olacak mı yoksa 3. sezon final sezonu mu olacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Atiye 3. sezon çıktı mı? 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkar? Atiye 3. (üçüncü) sezon hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye (özgün adı: The Gift), 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı.

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun turizm, kültürel ve tarihi ile büyük öneme sahip mekanları ve şehirlerinde çekimlerine devam etmiştir. İlk iki sezon çekimleri İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında olan dizinin üçüncü ve final sezonu çekimleri Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dizinin üçüncü sezon çekimlerinin yapıldığı mekanlardan biri Bursa Suuçtu şelalesidir. Burada 150 kişilik bir ekiple 7 saatte çekim gerçekleştirilmiştir.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat : Atiye Özgürsoy

Mehmet Günsür : Erhan Kurtiz

Metin Akdülger : Ozan Yılmaz

Melisa Şenolsun : Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz

Başak Köklükaya : Serap Özgürsoy

Civan Canova : Mustafa Özgürsoy

Tim Seyfi : Serdar Yılmaz

Meral Çetinkaya : Zühre Altın

Lara Tonka : Aden

Selma Ergeç : Umut

Fatih Al : Nazım Kurtiz

Hazal Türesan : Hannah

Selen Öztürk - Sibel Melek Arat : Seher Altın

Senan Kara : Melek Yılmaz

Cezmi Baskın : Öner

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Atiye 3. sezon çıktı mı? 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkar? Atiye 3. (üçüncü) sezon hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? - Haberler
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