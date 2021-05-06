- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
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- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı

İhlas Haber Ajansı / ALEXANDROS GASTERATOS - Haberler | Güncel

- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sendika, siyasi organizasyon ve partilerin çağrılarına cevap vererek başkent sokaklarına çıkan binlerce kişi, Paskalya'ya denk gelmesi nedeniyle gecikmeli kutlanan İşçi Bayramı gösterilerine katıldı.

- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sendika, siyasi organizasyon ve partilerin çağrılarına cevap vererek başkent sokaklarına çıkan binlerce kişi, Paskalya'ya denk gelmesi nedeniyle gecikmeli kutlanan İşçi Bayramı gösterilerine katıldı. Gösterilerde Yunanistan hükümeti tarafından sunulan yeni iş yasa tasarısı de protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sendika, siyasi organizasyon ve partilerin çağrılarına cevap veren kamu sektörü çalışanları, doktorlar, avukatlar, üniversite öğrencileri ve diğer birçok işçi, İşçi Bayramı nedeniyle başkentte kitlesel gösteriler düzenledi. Bu yıl Paskalya'ya denk gelmesi nedeniyle yıldönümü olan 1 Mayıs tarihinde kutlanmayan İşçi Bayramı'nın bu yılki kutlamaları ise, hem korona virüs (Covid-19) salgını, hem de eleştirmenler tarafından 8 saatlik çalışma gibi temel işçi haklarını ihlal ettiği düşünülen ve hükümetin uygulamak istediği yeni iş yasa tasarısı nedeniyle işçiler için daha geniş bir güvensizlik ortamında gerçekleşti. İşçi Bayramı kutlamalarında, ellerinde "8 saatlik işten elini çek" ve "Yaşasın 1 Mayıs" gibi sloganlar yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Yunanistan hükümeti ve Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü yeni iş yasa tasarısına karşı, "Hukuk işçinin hakkıdır" ve "Bundan sonra grevler cevap olacaktır" ve diğer emek yanlısı sloganlar attı.

Ayrıca işçilerin ve sendikalarının gösteriye katılması nedeniyle bölgede, 24 saat boyunca uçak ve feribot seferi yapılmadığı, metroların ise kapatıldığı belirtildi. Düzenlenen gösterinin sonunda ise, bazı protestocularla polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Öte yandan, eleştirmenlerin hedefi olan iş yasa tasarısına ilişkin Yunanistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yaklaşmakta olan yasal çerçevenin çalışma mevzuatının modernize edileceği ve Avrupa standartlarına daha yakın olarak şekillendireceği savunuldu.

- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı
- Atina halkı, İşçi Bayramı'nı gecikmeli kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDROS GASTERATOS

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