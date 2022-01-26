Atina'da binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada şiddetli patlama meydana geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada şiddetli patlama meydana geldi.
Kent merkezinde genellikle iş yerlerinin bulunduğu Syngrou Bulvarı'nda bir binada gerçekleşen patlamada bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda binanın da camlarının kırıldığı görüldü.
Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı açıklanırken, Syngrou Bulvarı'nın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri