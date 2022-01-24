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Atilla Şişman güven tazeledi

Atilla Şişman güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Lokantacılar Odası genel kurulu yapıldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Lokantacılar Odası genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Atilla Şişman güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığını DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı'nın yaptığı olağan genel kurula toplantısına Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, TESKOMB Genel Başkan Vekili Ertan Taşlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçiler, iş insanlarının yanı sıra oda üyeleri katıldı.

Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, özellikle pandemi döneminde üyelerinin mağduriyetlerinin önlenmesi konusunda özverili çalışma yaptıklarını anlattı. Oda yönetimi olarak her zaman üyelerin sıkıntılarına çözüm aradıklarını belirten Şişman, kendilerine destek olan tüm kesimlere teşekkür etti.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Oda Başkanlığı'na yeniden Atilla Şişman seçilirken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Tacettin Özdemir, Avni Uzun, Muammer Kaplanoğlu, Yakup Doğan, Eyüp Duman ve Cemil Degeç. - DÜZCE

Atilla Şişman güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ertan Taşlı, Düzce, Yerel, Haber

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