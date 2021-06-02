Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi
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Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi

Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.

Peker'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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