Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi (1)
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Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi (1)

Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATİLLA Peker, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ATİLLA Peker, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, savcılıkta ifade verdi. Peker,  ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermesi şartı şeklindeki 'adli kontrol' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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