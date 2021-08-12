Atılım Üniversitesi ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - 12 08 2021
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Atılım Üniversitesi ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - 12 08 2021

Atılım Üniversitesi ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - 12 08 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi arasında, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına ve Tıp Fakültemize kayıtlı öğrencilerimize staj ve intern olarak çalışma imkanı sağlanması konusunda protokol imzalandı.

Üniversitemiz ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi arasında, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına ve Tıp Fakültemize kayıtlı öğrencilerimize staj ve intern olarak çalışma imkanı sağlanması konusunda protokol imzalandı.

Atılım Üniversitesinde düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Uğur Gönüllü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayfer Altay, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu katıldı.

Prokotol kapsamında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımıza kayıtlı öğrencilerimizin, müfredat kapsamında almakla yükümlü bulundukları PSY505 Field Practice and Supervision I ve PSY506 Field Practice and Supervision II dersleri (müfredatın yahut ders isimlerinin değişimi halinde bu staj dersleri de dahil) ile Tıp Fakültesine kayıtlı bulunan öğrencilerimizin Med 404- Psikiyatri Stajı, Med 616- Psikiyatri İntern Programı ve Med 306- Kliniğe Giriş dersleri için teorik ve pratik uygulama, staj ve intern olarak çalışma imkanı sağlanacak.

Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi Ankara-İstanbul Anadolu (TEM) Otoyolu'nun üzerindeki yerleşkesinde 125 hasta yatağı, 2 yoğun bakım yatağı, 2 gözlem yatağı ve bir uyku laboratuvarı ile Türkiye'nin en büyük özel psikiyatri hastanesi konumunda yer alıyor.

Kaynak: Habermetre

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