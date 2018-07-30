Atıl Durumdaki Köy Okulunu Fabrikaya Çevirdiler

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Acırlı köyünde atıl durumda bulunan köy okulunu mini bir tekstil fabrikasına dönüştüren 53 kadın, Türkiye'nin en büyük giyim firmalarından birine pantolon ve şort dikiyor.

Midyat ilçesine bağlı Acırlı köyünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat temsilciliği tarafından atıl durumda bulunan köy okulu bakımı yapıldıktan sonra kadınlara istihdam sağlayacak mini bir tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Köyde ikamet eden 53 kadın geçmişte okudukları okulda gece gündüz çalışarak Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından birine pantolon ve şort dikiyor. TÜGVA Mardin temsilcisi Zeki Çiçek ve Mardinli iş adamı Adnan Cengiz'in destekleri ile kurulan mini tekstil fabrikasında kadınlar hem geçimlerini sağlıyor hem de sosyal hayata kazandırılıyor.

"Kadınların fikrini aldık"

TÜGVA Midyat Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörü Merve Selin Saygün proje hazırlığı öncesi saha çalışması yaptıklarını ve mahallede en çok kadınların istihdam istediklerini belirterek, "Acırlı Mahallesinde çoğu kadının fikirlerini alarak onların ev haricinde neler yapmak istediklerini sorarak yola çıktık. Herkesten de istihdam cevabını alınca nasıl yapabiliriz diye Midyat temsilcimiz Zeki Çiçek ile beraber bir toplantı yaptıktan sonra böyle bir karar aldık. Şuan kullandığımız yer 5 yıldır kullanılmayan eski bir okul. Okulu yine aynı şekilde Midyat'a bir iş ortağımız ile birlikte tahsis edip bütün tadilatlarını yaptıktan sonra kadınlarımızı iş hayatına kazandırdık. Proje yaklaşık 5 aydır devam ediyor. 53 kadınla başladık. Kadınlarımız İŞKUR güvencesiyle çalışıyorlar" dedi.

Kadınlar çalışmaktan mutlu

Eşinden ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu anlatan Gülten Aydoğan, "Boşanıp annemin yanına geldim. Herkese çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir iş verdiği için. Evde oturup iş yapamıyorduk. Hiç olmazsa burada kazancımızı alıp ailemize bakıyoruz. 4 tane çocuğum var. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

"Kredimi ödeyebiliyorum"

Üniversiteyi bitirdikten sonra köye döndüğünü ve bu iş sayesinde çektiği krediyi ödeyebildiğini ifade eden Filiz Ateş (21), "Bu benim için çok iyi oldu. Bu yüzden bu işe vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Normalde ben mezun olur olmaz çalışmak istiyordum ama köyde olunca sıkıntı oluyordu. Benim için avantaj oldu. Ailem de izin verdi" ifadelerini kullandı.

Zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü aktaran Fatma İleri de, "Burada çalışıyorum. Oğlum askere gidecek. 5 aydır burada çalışıyorum. Hayat şartları zor başka gelirim yok. Bir kadının çalışması güzel bir şey. Bu zamana kadar hiç çalışmadım" ifadelerini kullandı.

Yıllarca tarlada, evde çalıştığını ve hiç para kazanmadığını dile getiren Vesile Soysal ise şunları kaydetti:

"5 aydır burada çalışıyorum. Tarlaya gidiyordum daha önce. 5 çocuk var. Onlara bakıyoruz." - MARDİN