Atıktan enerjiye yeşil izler yarışmasını kazananlar belli oldu

Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Samsun Avdan'ın beş yıldır düzenlediği Atıktan Enerjiye Yeşil İzler Yarışması'nda bu yıl öğrenciler 'sıfır atık' konusunda yarıştı. Atığa sebep olan etkenlerin önlenmesi, atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüme kazandırılması ve bu yolla israfın önüne geçilmesiyle ilgili farkındalık oluşturmak için düzenlenen yarışmanın kazananları, jüri değerlendirmesi sonucu belli oldu.

Yarışmanın birincisi Hüseyin Avni Asal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nisa Canverdi oldu. Nisa Canverdi, yaptığı resim çalışmasında atıkların geri dönüşüme kazandırıldığı bir dünyanın daha yeşil ve daha mutlu olduğuna dikkat çekmek istediğini belirtti. Canverdi'ye birincilik ödülü olan tablet bilgisayar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Figen Akın tarafından sunuldu.

Yarışmanın ikincilik ödülünü Samsun Bil Koleji'nden 5. sınıf öğrencisi Deniz Naz Güzeldemirci kazandı. Güzeldemirci katıldığı resim çalışmasıyla drone ödülünün sahibi oldu. Üçüncülük ödülüne ise Yeni Nesil Anaokulu öğrencileri layık görüldü. Öğrenciler, bahçelerinde yaptıkları kompost projesiyle, üçüncülük ödülü olan grafik tableti almaya hak kazandılar.

Atıklar geleceğimiz

Samsun Avdan Yönetici Ortağı Erol İren, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve onları yönlendiren öğretmenlerine teşekkür etti. Çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken İren, atıkların çöp değil hem çevre hem de ekonomi için çok önemli bir değer olduğunu anlatmak için yola çıktıklarını ve öğrencilerin gösterdiği bu ilginin çok umut verici olduğunu belirtti. İren, sıfır atık konusunda bilincin artırılmasını teşvik edecek projelere devam edeceklerini belirtti.

Erol İren, yarışmayı kazanan eserlerin, Samsun Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ndeki Dönüşüm Müzesi'nde sergileneceğini söyledi. İren, müzenin yaz dönemi boyunca da açık olacağını belirterek, yaz tatilinde öğrencileri atıkların ekonomiye nasıl kazandırıldığını öğrenmek üzere müzeye beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler