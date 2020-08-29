Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar
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Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar

Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılarNİĞDE'de bir grup genç, hazırladıkları proje kapsamında plastik atıkları geri dönüştürerek kuşlar için yemlik ve suluk yaptı.

29.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:16

Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar

NİĞDE'de bir grup genç, hazırladıkları proje kapsamında plastik atıkları geri dönüştürerek kuşlar için yemlik ve suluk yaptı.

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Niğde Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler 'Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında atık plastikleri tekrar doğaya kazandırdı. Kestikleri pet şişelerin içine buğday ve su koyan gençler, şişeleri caddelerdeki ağaçlara astı. Gençler adına konuşan Esra Eker (29), doğada bulunan tüm canlıların insanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gençlik merkezi olarak birçok faaliyete imza attıklarını belirten Esra Eker, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezlerimiz 7-29 yaş arasındaki gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, spor ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirdikleri yerdir. Gençlik merkezlerimizdeki tüm faaliyetler ücretsiz olup, en önemli ilkemiz de gönüllülüğün esas olmasıdır. Gençlik merkezi olarak birçok faaliyete imza atıyoruz. Gençlik merkezi olarak bu faaliyetlerden bir tanesi de geri dönüşüm projesidir. Geri dönüşüm projesi kapsamında okul döneminde topladığımız pet şişeler mevcuttu. Normalde bu pet şişeler kullanıldıktan sonra atılıp çevreye ve doğaya zarar verecekti. Bizde gönüllü gençlerimizle beraber topladığımız pet şişeleri hem doğaya hem de çevre bilincini oluşturmak ve gençlik merkezi üyelerimize hayvan sevgilerini aşılamak için boyayıp suluk veya yemlik yaparak çevredeki ağaçlara astık. Çünkü doğada bulunan tüm canlıların bizlere ihtiyaçları vardır. Bizler bir nebze de olsa bu canlılarımıza açlıklarını ve susuzluklarını gidermek istedik."

Atık maddelerin ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar kazanımının önemine dikkat çeken gönüllü gençlerden üniversite öğrencisi Betül Karakaya (19) ise, "Gençlik Merkezi'nde bir araya gelip atık plastik şişelerden kuşlarımız için yemlik ve suluk yaptık. Amacımız kuşlarımızın yem bulmasını kolaylaştırmaktır. Doğada yaşayan hayvanlarımıza karşı lütfen hepimiz duyarlı olalım. Boş zamanlarımda buraya gelerek hem ders çalışıyorum, hem de bu tür aktivitelere katılıyorum. Gençlik merkezi liderlerinin başlattığı bu proje ile yaptığımız kuş yemlikleri ve kuş suluklarını ayarlayıp ağaçlara asıyoruz. Bu şekilde hem çevre temizliği yapmış oluyoruz hem de doğaya bir katkımız olmuş oluyor. Burada olmak ve bu farkındalığa ortak olmak beni çok sevindiriyor. Buradan tüm gençlerimize gençlik merkezlerine gelip bu tür farkındalıklara katılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar

Kaynak: DHA

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