Atık malzemelerden CNC makinesi yaptı Atık malzemelerden CNC makinesi yaptı CNC makinesi ile okullara dekor üretiyor Bozulan fotokopi makinesinden CNC makinesi yaptı Düzce Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Abdullah Turan, okulda atıl olarak bulunan fotokopi makinesi, sıra ve...

Atık malzemelerden CNC makinesi yaptı

CNC makinesi ile okullara dekor üretiyor

Bozulan fotokopi makinesinden CNC makinesi yaptı

DÜZCE - Düzce Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Abdullah Turan, okulda atıl olarak bulunan fotokopi makinesi, sıra ve dolapları kullanarak CNC makinesi yaptı. Makinede üretilen ürünler okullara dekor malzemesi olarak gidiyor.

Düzce'de öğretmenlik yapan Abdullah Turan, okulda atıl olarak bulunan Fotokopi Makinesi, sıra, dolap ve çekmeceleri kullanarak CNC makinesi yaptı. Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Öğretmenliği yapan Turan, Düzce'de bir orta okulda açılan strafor ve resimlerden yapılan malzemelerden yapılan sergiyi ziyaret etti. Orada gördüklerini bir makineden çıktığını öğrenen Turan, okulda atıl olarak bulunan ve çöpe atılacak ürünleri kullanarak bir makine yapabileceğini planladı. Okulda çöpe atılacak olan bozuk Fotokopi Makinesi'nin motorlarını, sıraların üst kısmını, dolapların MDF kesimlerini, çekmecelerin sürgü kısımlarını alarak Bilgisayar destekli CNC makinesi üretti. CNC makinesi ile strafordan kesimler yaparak okulların dekorlarını üretmeye başladı. Üretilen dekorları Düzce'de ki tüm okullara dağıtımını yapmaya başladığını belirten Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Abdullah Turan, " Benim bu zamana kadar hep otomasyona karşı bir merakım vardı. Sürekli bir şeyleri kontrol etme eylemindeyim. Bununla ilgili olarak küçük bir CNC makinesi yapmak istedim. Okulda kullanılmayan CD-ROM'lar, DVD-ROM'lar çöpe atılacaktı. Bunların iç mekanizmasından yapmış olduğumuz mini bir CNC makinesi. Bunu yaptıktan sonra işi biraz daha büyütebilirmiyim diye düşünmeye başladım. Bunun için bir ortaokulda gezinirken, özellikle okul panolarında İngilizce süslemeler dikkatimi çekti. Bunların strafordan yapıldığını gördüm. Bunları kendim yapabileceğimi düşündüm. Bunun için çalışmalar yapmaya başladım. CNC makinelerini araştırdım. Aklıma böyle bir şey tasarlamak geldi" dedi.

Öğretmen Turan, atıl malzemeleri değerlendirdi

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 yıldır öğretmenlik yapan Turan, atıl olarak kullanılmayan, depoda çöpe atılmayı bekleyen ürünleri toparlayarak makineyi ortaya çıkarttığını belirtti. Turan sözlerini şöyle sonlandırdı: " Okuldaki atıl bir şekilde bulunan fotokopi makinesinin step motorlarını kullandık. Sıradan mobilya çekmece rayı kullanarak atıl durumda bulunan mdfleri kullandık. Alttaki tabla kullanmadığımız bir sehpadan alındı. Bunların hepsini bir araya getirdik. Ortaya böyle bir ürün çıktı. Açık kaynak yazılım ile kontrol edebiliyoruz. Önce tabi tasarımı yapmamız gerekiyor. Herhangi bir nesnenin, objenin, yazının bilgisayar ortamında tasarımını yapıyorum. Yaptıktan sonra makinenin anlayacağı özel kodlara dönüştürüyorum. Gerisini makine kendisi yapıyor. Bununla yapılabilecek olanlar hayal gücüne kalmış. Aklınıza gelebilecek her şeyi çıkartabiliriz. Harf yapabilirsiniz, pano yapabilirsiniz. Herhangi bir karakter tasarlayabilirsiniz. Logo yapabilirsiniz, uçak yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi burada yapabiliriz."

Atıl ürünlerden yapılan CNC makinesinde üretimi yapılan logo, dekor, karakter, harf ve panolar Düzce'de çeşitli okullara ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA