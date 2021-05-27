Atık klima gazı tüplerinden çocuklar için dev kumbaralar yapıyor
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Atık klima gazı tüplerinden çocuklar için dev kumbaralar yapıyor

Atık klima gazı tüplerinden çocuklar için dev kumbaralar yapıyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de 32 yaşındaki girişimci Mehmet Avcı, mesaisinden geriye kalan zamanlarda, hurdaya ayrılan klima gazı tüplerinden çocukların paralarını biriktirebileceği rengarenk devasa kumbaralar yapıyor.

Kayseri'de 32 yaşındaki girişimci Mehmet Avcı, mesaisinden geriye kalan zamanlarda, hurdaya ayrılan klima gazı tüplerinden çocukların paralarını biriktirebileceği rengarenk devasa kumbaralar yapıyor.

Kentte unlu mamul üretimi yapan bir firmada çalışan Avcı, buradaki makinelerden ve fırınlardan çıkan, hurdaya ayrılan klima gazı tüplerini değerlendirmeye karar verdi.

Avcı, bu tüpleri miniklerin hayallerini süsleyen oyuncaklarını veya farklı eşyaları almak için birikimlerini yapabilecekleri dev kumbaralara dönüştürmek için kolları sıvadı.

Geri dönüşüm tesislerinden hurdaya ayrılan klima gazı tüplerini toplayan Avcı, tüpleri daha sonra sanayide yakınlarının dükkanında kesme ve boya işlemlerini tamamlayıp rengarenk kumbaralara dönüştürüyor.

Avcı, AA muhabirine, amatörce başladığı işi son zamanlarda profesyonel olarak yaptığını söyledi.

Kumbaraları yaparken keyif aldığını belirten Avcı, "Bunlar iklimlendirme sanayisinde kullanılan klima gaz tüpleri. Tekrar gaz basılması yasak olduğu için direkt geri dönüşüme, hurdaya gidiyor. Böyle olunca bunlarla ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Çiçek saksısı ve süs eşyası olabilir mi derken kumbarada karar kıldım." diye konuştu.

Aylık yaklaşık 40 kumbara yaptığını anlatan Avcı, son zamanlarda taleplere yetişemediğini dile getirdi.

"Türkiye'nin birçok iline yolladım"

Vatandaşların kumbaralara yoğun talep gösterdiğini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Kumbaralardan Türkiye'nin birçok iline yolladım. Gaziantep, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Konya gibi birçok ile gönderdim. Bu işle 3 yıldır uğraşıyorum ama 6 aydır profesyonel olarak yapıyorum. Kumbaraları, sosyal medya üzerinden satıyorum. Aslında çocukların hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Bisiklet alacak çocuk, bunu alarak birikimini yapıyor. Tatile gitmek isteyen bir aile de bununla birikim sağlıyor. Ben de bu şekilde aile bütçeme aylık yaklaşık 2 bin lira gibi bir destek sağlıyorum. Bu tüplerin hurdaya gitmesini ya da kullanılmaz hale gelmesini istemediğim ve çocukların birikimlerine destek olmak için bu işe başladım."

Avcı, kumbaraları rengine ve üzerlerindeki baskıya göre 60 ila 100 liraya sattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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