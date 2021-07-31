Atık ahşaplardan dönüştürdüğü oyuncaklarıyla 'Ahşap Dostu' öğretmen

Sokaktan topladığı atık ahşap parçalarını çocuklar için birbirinden farklı oyuncaklara dönüştüren emekli öğretmen Muzaffer Sağır, Ümraniye'de evinin altındaki atölyesinde oyuncaklar üretmeye devam ediyor.

Sokaktan topladığı atık ahşap parçalarını çocuklar için birbirinden farklı oyuncaklara dönüştüren emekli öğretmen Muzaffer Sağır, Ümraniye'de evinin altındaki atölyesinde oyuncaklar üretmeye devam ediyor. 38 yıllık öğretmenlik mesleğinin yanı sıra ahşap sanatçılığına gönül veren Muzaffer öğretmen, "Her şeyden bir şey yapılır, hiçbir şey atık değildir." diyerek geri dönüşüme dikkat çekiyor. Atölyesini adeta bir sergi haline getiren Muzaffer öğretmen, eserlerinin daha fazla çocuğa ulaşabilmesi için sesinin duyulmasını bekliyor.

Meslek hayatına öğretmenlikle başlayan ve çeşitli şehirlerde 38 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini icra eden emekli öğretmen Muzaffer Sağır, mesleğinin yanında ahşap sanatçılığına da gönül verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı ahşap oyuncak yapımı sertifikası da bulunan Muzaffer öğretmen, çocuklar için çeşitli oyuncaklar tasarlıyor. Muzaffer Sağır, kendisi için bir tutku halini alan ahşap sanatçılığına etraftan topladığı atık durumundaki ahşapları öğrencileri için çeşitli oyuncaklara dönüştürerek başladı. 'Her şeyden bir şey yapılır, hiçbir şey atık değildir' görüşü ile topladığı atık ahşapları oyuncaklara dönüştüren Muzaffer Sağır, çevresi ve öğrencileri tarafından 'ahşabın gözyaşlarını silerek oyuncağa dönüştüren Muzaffer öğretmen' olarak tanınıyor. Çevresinin ve öğrencilerinin de getirdiği ahşap malzemelerle desteğini alan Muzaffer öğretmen, Ümraniye'deki evinin alt katında bulunan atölyesinde ahşap oyuncaklar üretmeye devam ediyor. Birbirinden farklı ve eğitici oyuncaklar tasarlayan Muzaffer Sağır, ortaya koyduğu eserlerin kaybolup gideceğinden endişe duyuyor. Adeta bir oyuncak sergisini andıran atölyesine ahşaba ilgisi olan herkesi davet eden Muzaffer öğretmen, ürettiği oyuncakların daha fazla çocukla buluşması için sesinin daha fazla insan tarafından duyulmasını bekliyor.

"Ahşabın gözyaşlarını silip oyuncağa dönüştüren ahşap dostu Muzaffer öğretmen"

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra atık ahşap malzemelerle icra ettiği ahşap sanatçılığına gönül veren Muzaffer Sağır, ahşaba olan ilgisini anlatırken, "Ahşabın gözyaşlarını silip oyuncağa dönüştüren ahşap dostu Muzaffer öğretmen olarak şu anda yaşamıma devam ediyorum. Neden ahşabın gözyaşları? Çünkü şu anda görmüş, izlemiş olduğunuz bütün ahşap oyuncaklar atık malzemelerden oluşmakta. Eskiden benim bir okulum vardı, öğrencilerim ve tebeşirim vardı. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra okulum İstanbul'un sokakları, öğrencilerim toplamış olduğum artık ahşaplar, kalemim matkap ucu, tebeşir tozum ise ahşaptan çıkan talaş oldu. Anadolu köylerinde çalışırken Muzaffer Öğretmen çocukları ile birlikte harman zamanı harmandan saman toplar, tarlalara gider, killi toprakları eleyip çuvallara koyar, sınıfın bir köşesine yerleştirip kışın onlardan ders araç ve gereci üretirdi. Şimdi bu düşünceler zaman içerisinde emeklilik yaklaştıktan sonra da atölyede görmüş olduğunuz bu oyuncaklara dönüştü." dedi.

"Ben ahşap dostuyum, çocuklarıma bunlardan oyuncak yapacağım"

Sokaktan topladığı ahşap parçaları için kimi zaman tepki aldığını belirten Muzaffer öğretmen, bir öğrencisiyle yaşadığı anısını anlatırken, "Kırılan dolapları, masaların, sandalyelerin ayaklarını alırken bile hep yadırgarlardı. Onlara tek sözüm vardı, 'Ben ahşap dostuyum. Çocuklarıma bunlardan oyuncak yapacağım.' Çünkü öğretmen söylediğini yapmalı. Sınıfta israfı önleyelim derken dışarıda israf eden bir öğretmen çocuklarına ne kadar inandırıcı olabilir? 4. Sınıfta Merve diye bir öğrencim vardı. Biz derse başladık, Merve geç kaldı. 5-6 dakika sonra kapı çalındı, içeri Merve girdi, elinde bir poşet vardı. Merve'ye sordum, 'Merve neden geç geldin?' 'Öğretmenim özür dilerim, sana hediye getirdim' dedi. Poşeti getirdik, masaya koyduk. Bütün öğrenciler dikkatle bakıyor, Merve nasıl bir hediye getirmiş diye. Poşetin içinden bu tahta parçası çıktı. Görüyor musunuz tükenmez kalemle ne kadar uğraşmış bu çocuk, bu çizgiler epey bir zaman almıştır. Arkasında aynı şekilde resmini yapmış. Öğretmenim ben bu tahta parçasını yolda buldum aldım ve şöyle dedim Muzaffer öğretmenime bunu götürürsem o bundan bir şeyler yapar" diye konuştu.

"Bu oyuncaklar çocuklarla buluşursa mutlaka güzellikler olur"

Konuşmalarında geri dönüşüme dikkat çeken ve atık ahşap parçalarından üretmeye devam ettiği oyuncakların daha fazla çocukla buluşabilmesi için çağrıda bulunan Muzaffer Sağır, "Değerli çocuklar dünyada hiçbir şey çöp değildir, her şeyden mutlaka bir şeyler yapılır. Atıklar toplansın, atılmasın. Çöpe gitmeyip doğal oyuncaklar olsun, çocuklara yetiştirilsin. Ahşaptan oyuncaklar yapıp burayı dolduruyorum. Belki bir gün bir yerden ışık olur, Muzaffer öğretmeni bu bodrumdan çıkarır, gün ışığına koyarlarsa, bu oyuncaklar da çocuklarla buluşursa mutlaka güzellikler olur diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı