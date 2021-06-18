Ati242 - WOW sözleri! Wow rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait?
Ati242'in yeni şarkısı WOW Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, WOW sözleri nelerdir? Joker Ati242 - WOW şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait, ne zaman çıktı?
Ati242 - WOW şarkı sözleri haberimizde...
ATİ242 - WOW ŞARKI SÖZLERİ
[Bölüm 1]
Gezeriz geceleri, baba es
Bildiğin gibi Everest kafamız (Everest)
Cin tonik ya da bubble haze (Haze)
Çoluk çocuk içemez, hah
Yapıştı kız yakama, hedefi;
Bi' duman alıp y*lamak si**mi (Oh no!)
Sen takılma çok lafıma bebeğim
Bu hayat tarzı benim ve rutinim
Kaçamaklara doyamam canikom
Bizi gördün o zaman panik ol
Sana değil senin babana money show
Yaparım para basıyor bariton
Flow s**ıyo'm ben ne yapayım
Bilerekse en adiyim! (Haha, yo)
Bana sanki atari (Game)
Ati ringte Badr Hari, ah (Ya da Muhammed Ali!)
Size kalsa hustle (Hustle)
Oluyo'nuz 50 gramla nasıl (Haha, nasıl?)
Bütün tayfa hazır
Gerilmeye direkt atık contası (Pa-pa-pa-pow!)
Keep it real lan a'cık (A'cık)
Abini falan bilm?m canım (Yo!)
Bizi arka camda sisten tanı (Sis)
Kolpa rapçileri pistten alın (Hah!)
***
[Nakarat Kısmı: Ati242]
Wow, d?mek çok çete arkanda (Ney?)
Konserin sold out, ha? (Fake!)
Porscheler altında (No, no)
No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)
Bizim vi*kiler doldukça (Shot)
Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)
***
Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)
Konserin sold out, ha? (Fake!)
Porscheler altında (No, no)
No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)
Bizim vi*kiler doldukça (Shot)
Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)
***
[Geçiş]
Bi' nefes çektim, baktım hepsi kolpa (Kolpa)
Karakter eksik, atamam sizle volta (No)
Sanarsın espri, lan benle kafa bulma
Muhatabı kestim, sen hiç hal hatır sorma
***
[Bölüm 2]
Geçen gecekinin tangası kalmış, hah
Fark etmedim ve de yakalandım ona
Canım bunları çoktan aştık falan
Diyorduk "Söyle bana kastın mı var?"
Oysa seni sevmek için uğraştım ama
Gemiler döndü başka limana
Kalbim kapalı tüm aşklara yalan
Yine yapışır bipolar damgası bana
Mother f**ker kafan alıyo' mu lan?
Beni kafesin içinde kalamadım yapamam
Öyle çıtı pıtı kadınlara tav olan adamlara mı benziyorum acaba bakınca oradan?
Yaka paça atarım kaçıkla kafa açamam
Kral tacımı takarım kalır alık bana tav
Anımsamadığım şahıslara yargılamak hak
Kanıtladığım savaşımda ben yadırganamam
***
[Nakarat Kısmı: Ati242]
Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)
Konserin sold out, ha? (Fake!)
Porscheler altında (No, no)
No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)
Bizim vi*kiler doldukça (Shot)
Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)
***
Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)
Konserin sold out, ha? (Fake!)
Porscheler altında (No, no)
No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)
Bizim vi*kiler doldukça (Shot)
Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 450 bin izlenme ve 20 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Müzik : Astral
Söz : Ati242
Mix & Mastering : Gökhan Güler