Ati242 - WOW sözleri! Wow rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait?

Ati242'in yeni şarkısı WOW Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, WOW sözleri nelerdir? Joker Ati242 - WOW şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait, ne zaman çıktı?

Ati242 - WOW şarkı sözleri haberimizde...

ATİ242 - WOW ŞARKI SÖZLERİ

[Bölüm 1]

Gezeriz geceleri, baba es

Bildiğin gibi Everest kafamız (Everest)

Cin tonik ya da bubble haze (Haze)

Çoluk çocuk içemez, hah

Yapıştı kız yakama, hedefi;

Bi' duman alıp y*lamak si**mi (Oh no!)

Sen takılma çok lafıma bebeğim

Bu hayat tarzı benim ve rutinim

Kaçamaklara doyamam canikom

Bizi gördün o zaman panik ol

Sana değil senin babana money show

Yaparım para basıyor bariton

Flow s**ıyo'm ben ne yapayım

Bilerekse en adiyim! (Haha, yo)

Bana sanki atari (Game)

Ati ringte Badr Hari, ah (Ya da Muhammed Ali!)

Size kalsa hustle (Hustle)

Oluyo'nuz 50 gramla nasıl (Haha, nasıl?)

Bütün tayfa hazır

Gerilmeye direkt atık contası (Pa-pa-pa-pow!)

Keep it real lan a'cık (A'cık)

Abini falan bilm?m canım (Yo!)

Bizi arka camda sisten tanı (Sis)

Kolpa rapçileri pistten alın (Hah!)

***

[Nakarat Kısmı: Ati242]

Wow, d?mek çok çete arkanda (Ney?)

Konserin sold out, ha? (Fake!)

Porscheler altında (No, no)

No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)

Bizim vi*kiler doldukça (Shot)

Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)

***

Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)

Konserin sold out, ha? (Fake!)

Porscheler altında (No, no)

No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)

Bizim vi*kiler doldukça (Shot)

Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)

***

[Geçiş]

Bi' nefes çektim, baktım hepsi kolpa (Kolpa)

Karakter eksik, atamam sizle volta (No)

Sanarsın espri, lan benle kafa bulma

Muhatabı kestim, sen hiç hal hatır sorma

***

[Bölüm 2]

Geçen gecekinin tangası kalmış, hah

Fark etmedim ve de yakalandım ona

Canım bunları çoktan aştık falan

Diyorduk "Söyle bana kastın mı var?"

Oysa seni sevmek için uğraştım ama

Gemiler döndü başka limana

Kalbim kapalı tüm aşklara yalan

Yine yapışır bipolar damgası bana

Mother f**ker kafan alıyo' mu lan?

Beni kafesin içinde kalamadım yapamam

Öyle çıtı pıtı kadınlara tav olan adamlara mı benziyorum acaba bakınca oradan?

Yaka paça atarım kaçıkla kafa açamam

Kral tacımı takarım kalır alık bana tav

Anımsamadığım şahıslara yargılamak hak

Kanıtladığım savaşımda ben yadırganamam

***

[Nakarat Kısmı: Ati242]

Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)

Konserin sold out, ha? (Fake!)

Porscheler altında (No, no)

No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)

Bizim vi*kiler doldukça (Shot)

Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)

***

Wow, demek çok çete arkanda (Ney?)

Konserin sold out, ha? (Fake!)

Porscheler altında (No, no)

No, seni kim s**er ortamda? (Kim?)

Bizim vi*kiler doldukça (Shot)

Kucakta seninkiler oynarlar (B**ch bad ass)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 450 bin izlenme ve 20 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Müzik : Astral

Söz : Ati242

Mix & Mastering : Gökhan Güler