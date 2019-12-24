ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret

24.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:31

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB-ETUV ) Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ı makamında ziyaret etti. Başkonsolos Davaz, ATGB'nin, girişimcileri birleştirici çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Başkonsolos Ahmet Davaz, girişimcileri önemsediklerini, özellikle Alman ve Avrupa ekonomisine katkıları inanılmaz ölçüde olduğunu belirterek, özellikle, gençlerin istihdam konusunda Türk uyruklu girişimcilerin sorumlulukları olduğunu ifade etti.



Başkonsolos Davaz, ATGB-ETUV'un yapmış olduğu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu da kaydetti.



ATGB Genel Başkanı Karabüklü işadamı Orhan Buyurman ise Başkonsolos Ahmet Davaz'a yeni görevinden dolayı başarılar diledi.



Başkan Buyurman, "Başkonsolumuz Ahmet bey yıllardır tanımaktayız. Çok başarılı çalışmaları oldu. Milletin bir ve beraber olması konusunda çalışmalarını geçmişte olduğu gibi şimdide hayranla takip etmekteyiz. Bireysel başarılar sadece bireylere örnek olabilir fakat iş verenlerin organizeli çalışmaları sonucu workshop, seminer, konferanslar ve fuarlar tertip edilebilir, binlerce girişimci Avrupa'da kendi ürünlerini markalaştırabilir "dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA