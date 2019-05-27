Atça Esnaf Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk babasını kaybetti
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün babası Mehmet Türk hayatını kaybetti.
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün babası Mehmet Türk hayatını kaybetti.
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve bir dönem şoförler odası başkanlığı yapan 82 yaşındaki babası Mehmet Türk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mehmet Türk'ün cenazesi Mutaf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Atça Çomaklı Mezarlığına defnedildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı