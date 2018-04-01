Atb'de Fevzi Çondur Yeniden Başkan Seçildi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeliği seçimlerinde 599 geçerli oy ile mevcut ekibi ile Fevzi Çondur tekrar başkanlığa seçildi. Borsa binasında yapılan ve 600 üyenin oy kullandığı seçimde bir oy geçersiz sayıldı.

Aydın Ticaret Borsası seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen Başkan Fevzi Çondur,"Bugün borsamızın seçimli genel kurulunu gerçekleştirdik. Üyelerimizin yoğun katılımıyla seçimimizi sonuçlandırdık. Hayırlısıyla bundan sonra dört sene boyunca üyelerimize Aydın'a hizmet etmek için 14 arkadaşımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Tüm üyelerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Allah utandırmasın" dedi.

Yeniden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı seçilen Bahri Erdel ise, "Daha önce verilen tarihin ertelenmesinden dolayı bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Aydın Ticaret Borsası'nın seçimlerini bitirmiş bulunmaktayız. Biz 14 meclis üyesi daha önce yaptığımız gibi Aydın'ın birlik beraberliği için Aydın'ın kalkınması için Aydın Ticaret Borsası olarak ne yapılması gerekiyorsa bütün arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis üyeleri, Fevzi Çondur, Bahri Erdel, Cengiz Ülgen, Ali Çevik, Mustafa Akdam, Ahmet Şenel, M.Ali Avcu, Rıza Uyar, Abdulkadir Yıldız, Erkan Aslan, Adem Türkmen, Yakup Er, Kazım Günaydın, Cihan Can isimlerinden oluştu. - AYDIN