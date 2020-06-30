Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti nerede?
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Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti nerede?

Ardahan'ın Damal ilçesi Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti bu yıl da ziyaretçilerin odak noktası oldu. Peki, Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti göründü mü?

Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti nerede?
30.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:05

15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, güneşli hava ile tekrar ortaya çıktı. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi. Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı?

ATATÜRK'ÜN SİLÜETİ GÖRÜNDÜ MÜ?

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, güneşli hava ile birlikte dün görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 gündür gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, güneşli hava ile yüzünü gösterdi. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti nerede?

ATATÜRK'ÜN SİLÜETİ NEREDE GÖRÜLÜYOR?

Ardahan'ın Damal ilçesi Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti her yıl olduğu gibi bu yıl da görülmeye başladı.

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