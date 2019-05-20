Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yıl Dönümünde Atabarı Oynadılar

Siirt'te vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde atabarı oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Siirt Gençlik Merkezi öncülüğünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen gençler, saat 19.19'da atabarı gösterisi sundu.

Etkinliği izleyen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Gençlik Merkezi Sorumlusu Hakkı Dildirim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Siirt'te de eş zamanlı oynanan oyuna halkın ilgi gösterdiğini söyledi.

Diyarbakır

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde ve 19 ülkede düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği Diyarbakır'da da gerçekleştirildi.

Etkinlik için Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar atabarı oynadı.

Projenin Diyarbakır koordinatörü olan Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şahin, çok başarılı bir projeyle Milli Mücadele'nin başlangıcı sayılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve bu kutlu günü gençlere bayram olarak armağan etmesinin 100'üncü yılını coşkuyla 81 il ve 19 ülkede atabarı oynayan gençlerle eş zamanlı kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe, başta Dicle Üniversitesi Halk Oyunları Kulübü olmak üzere, Şair Cahit Sıtkı Tarancı İlköğretim Okulu, Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağlar Kız Meslek Lisesi, Yunus Emre İlköğretim Okulu, Namık Kemal Lisesi, Yenişehir Gençlik Merkezi, Vali Gökhan Aydemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir Halk Eğitim merkezlerinin usta öğreticileri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA