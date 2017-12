Atatürk'ün Korumalığını Yapan Yemişen'in Mezarında Düzenleme Çalışması

Atatürk'ü, Samsun'dan Amasya'ya giderken korumakla görevlendirildiği belirtilen Recep Yemişen'in Havza ilçesindeki mezarında düzenleme yapıldı.



Samsun Büyükşehir Belediyesince yürütülen Ata Yolu Projesi kapsamında 1962 yılında vefat eden Yemişen'in Küflek Mahallesi'ndeki kabrinde bulunan mezar taşına, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığında, Samsun ve Amasya arasında kendisini koruma görevi Havzalı Bayram Efendi tarafından Recep Yemişen ve arkadaşlarına verilmiş ve bu görevi başarıyla yerine getirmişlerdir." ifadeleri yazıldı.



Küflek Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemişen'e koruma görevinin bölgede Rum çetelere karşı yürüttüğü faaliyetlerde başarılı olmasından dolayı verildiğini söyledi.



Yemişen vefat ettikten sonra köyde kendisine ait bakkal dükkanının soyulduğunu belirten Çakmak, Yemişen'e ait silah, kılıç ve fotoğraf gibi eşyaların çalındığını anlattı.



Recep Yemişen'in 89 yaşındaki kızı Nazife Kara da babasının Atatürk'ün korumalığını yapmasının gururunu yaşadıklarını dile getirerek, babasına ait eşyaların çalınmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.