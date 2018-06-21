Atatürk'ün Kayıp Çantasını Bulan Polis

Atatürk'ün 99 yıl önce Amasya'da içi önemli evraklarla dolu kaybolan çantasının Komiser Yardımcısı Osman Efendi'nin öncülüğündeki polislerin seferber olmasıyla bulunduğu ortaya çıktı.

Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp 12 Haziran'da Amasya'ya gelen ve 22 Haziran'da Amasya Tamimi'ni deklare eden Mustafa Kemal Paşa'nın çeşitli belgeler ve notlarının bulunduğu çantasının Tokat'a geçtiğinde Amasya'da kaybolduğu fark edildi. Araştırmacı Yazar Hüseyin Menç, Milli Mücadele'nin sırlarını içinde barındıran çantanın uzun süren aramalardan sonra Komiser Yardımcısı Osman Efendi ve ekibi tarafından bulunup içerisindeki belgelerle Atatürk'e ulaştırıldığını söyledi. Çantanın içinde 4 bin 500 lira nakit para, iki mühürlü zarf, elbise ve özel eşyaların olduğuna değinen Menç, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da çantayı bulan Komiser Yardımcısı Osman Efendi ile polislere özel selamını iletip, 50'şer lira mükafat verilmesine ilişkin bir emir yazdığını anlattı. - AMASYA