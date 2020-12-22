Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 101. yılı
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Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 101. yılı

22.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:47
Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 101. yılı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve daire amirleri katıldı.

Hacıbektaş Anadolu Lisesi atletizm öğrencilerinin Vali Becel'e bayrak takdiminin ardından "Atatürk Evi" ziyaret edildi.

Burada öğrenciler tarafından karşılanan Becel'e çiçek takdim edildi, havaya Türk bayraklı balonlar bırakıldı.

Vali Becel ve beraberindekiler daha sonra Kadıncık Ana Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Çelik

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