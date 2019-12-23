Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

23.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:52
Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

'ün, 'in ilçesine gelişinin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.


Etkinlik, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda, Hacıbektaş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nevşehir Valisi 'a Türk bayrağı takdim edildi.


Atatürk'ün bir gece konakladığı "Atatürk Evi"nin ziyaret edilmesinin ardından etkinlikler Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde devam etti.


Sema gösterisi yapılan programda, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından dinleti sunuldu.


Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından program sona erdi.


Etkinliğe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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