Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de sergilenecek
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Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de sergilenecek

Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de sergilenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi 'Efeler Kurtuluş Etkinlikleri' kapsamında Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları arşivine sahip araştırmacı-yazar Hanri Benazus'u ağırlayacak.

Efeler Belediyesi 'Efeler Kurtuluş Etkinlikleri' kapsamında Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları arşivine sahip araştırmacı-yazar Hanri Benazus'u ağırlayacak.

Efeler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Efeler Belediyesi bir dizi etkinlik yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Efeler halkının gösterdiği yoğun ilgiyle şenlik havasında geçen 'Efeler Kurtuluş Etkinlikleri'nin bu yılki konuklarından biri de araştırmacı-yazar Hanri Benazus olacak. Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Benazus'un arşivinden çıkacak fotoğraflar, Efeler halkıyla buluşacak.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde kurulacak 'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nin açılışı 7 Eylül Salı günü Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Atatürk'ün çok az bilinen fotoğraflarından 2 bini dijital ortamda, 100 tanesi de basılı olarak sergilenecek. Açılışın ardından Benazus, Efeler halkına 'Bir Efsane Lider Atatürk' isimli konferans verecek.

Atatürk'le sohbet eden hayattaki son kişi

Hanri Benazus, 27 Mart 1930'da İzmir'de doğdu. 1937 yılındaki Aydın ziyaretinde Atatürk ile tanışan Benazus, Ulu Önder ile sohbet eden hayattaki son kişi olarak biliniyor. Gençlik yıllarında toplamaya başladığı Atatürk fotoğrafları koleksiyonunda on binlerce eser bulunan Benazus, bir dönem Altay Spor Kulübü'nün başkanlığını da yaptı. - AYDIN

Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de sergilenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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