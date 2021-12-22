Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri - Haberler
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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri
Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Koray Avcı verdiği konserde Edirnelileri coşturdu.

EDİRNE (DHA) - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Koray Avcı verdiği konserde Edirnelileri coşturdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1930'da Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirne Belediyesi tarafından kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin finali ise trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Koray Avcı konseri ile yapıldı. Avcı'yı izlemek için gelen binlerce Edirneli caddeyi doldurdu. Avcı, dondurucu soğuğa rağmen sevilen şarkılarıyla kendini dinleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.Konserin sonunda seyircileri selamlayan Koray Avcı'ya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sahneye çıkarak teşekkür etti.


Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91'inci yıl dönümünde Koray Avcı konseri

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Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Son Dakika Haberleri

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