Atatürk'ün denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yayınlandı
Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile beraber denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
06.09.2019 10:46
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile beraber denize girdiği görüntülerin renklendirilmiş hali, sosyal medyada büyük ilgi çekti.
EN ÇOK PAYLAŞILANLAR ARASINA GİRDİ
"Atatürk Video" isimli sayfada paylaşılan video, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.