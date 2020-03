Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı

06.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:13

Gezi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla geldiği yer olan Çatalpınar Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Ataya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un şeref günü olarak kabul edilen 6 Mart'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 yıl önce ilimize konuk olmasının coşku ve heyecanını yaşarken içimiz buruk. 90 yıl önce bize miras kalan heyecan ve azimle, aynı hedef doğrultusunda yılmadan çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara ulaşması, ancak bu coğrafyadan fışkıran ruha sahip çıkmakla olacaktır" ifadelerinde bulundu. Ercengiz, haince düzenlenen saldırılarda şehit düşen Mehmetçiklere de rahmet dileyerek, "Vatan toprakları mücadelesinde yaralanmış hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" mesajını verdi.



"2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşını dolduruyor"



Törende konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak ise "İlimize gelişinin 90'ıncı yıl dönümünü kutladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çıktığı yurt gezilerinde öncelikle iç ve dış tehditler karşısında Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşaması için büyük çaba sarf etmiştir. Atatürk, ülkemizin mozaik gibi bütün unsurlarını bir arada tutmak için her dönemde büyük çaba sarf etmiştir. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını kutlayacağız. 2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşını dolduruyor. Yüzyıllık bir dönemi geride bırakan bir devletin vatandaşları olarak yüz yılda Anadolu topraklarında neler oldu diye dönüp baktığımızda ülkenin büyük gelişimler ve değişimler yaşadığını ve Cumhuriyetin emin adımlarla, devletimizin güçlenerek her alanda teknolojide, tarımda, sanayide, milli savunma alanında kat ettiği gelişmelerle her gün geliştiğini, büyüdüğünü ve ülke ekonomimizin dünya sıralamasında belli başlı ülkelerle boy ölçülebilir hale geldiğini gururla söylüyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Atatürk'ün Burdur'a gelişi dolayısıyla düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri Vali Şıldak verdi.



Yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı P. Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA