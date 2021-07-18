Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Bolu Platformu tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında gün içinde çok sayıda etkinlik düzenlendi.

İlk olarak Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenkler sunuldu.

Gün içinde devam eden etkinliklerin sonuncusu Bolu Platformu tarafından Karacasu beldesinde bulunan bir otelde gerçekleşti.

Platform, Atatürk'ün Bolu'ya gelişi dolayısıyla düzenlediği programda, davetlilere Atatürk'ün sevdiği yemeklerden olan sütlü mercimek çorbası, kuru fasulye, patlıcan musakka, Selanik usulü ıspanaklı börek ve irmik helvası ikram ederek, sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti organize etti.

Etkinliğin sonunda ise kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilme kararının alındığı Bolu'da seçilmiş kadınlara plaket takdim edildi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başta olmak üzere, il genel meclisi, belediye meclisi üyesi ve muhtar seçilen kadınlara plaketleri İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal tarafından verildi.

Burada devam eden etkinlikler esnasında motorlu yamaç paraşütünden davetli kadınların ve ailelerinin üzerine karanfil bırakılarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar, bu gecenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bugün büyük önderimiz Atatürk'ün Bolu'ya geliş günüdür. Bugün aynı zamanda Atatürk'ün kadınlar ile ilgili inkılabının kabul günüdür. Bundan önce süre gelen Atatürk'ün Bolu'ya geliş programları maalesef rutin bir şekilde kutlanıyordu. Biz bunu biraz daha geniş kapsamlı yapalım dedik. Bolu'muza ve Atatürk'e yakışır şekilde yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Atatürk'ün Bolu'ya gelmesinin gurur verici bir olay olduğunu ancak onun kadar önemli başka bir konunun daha olduğunu anlatan Uçar, "Bolu'nun gurur duyması gereken en önemli konu Atatürk'ün Bolu ziyaretinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı kararının verilmesi. Bu kararın Millet Meclisi'ne taşınması. Onun için bu gece çok anlamlı ve değerli. Maalesef Atatürk'ün Bolu'muza verdiği bu gururu bilen sayımız çok az. Bunu bu programla beraber daha yayıp etkin bir hale getireceğiz. Hatta Bolu'nun bu özelliğini tüm Türkiye'nin bilmesini sağlayacağız." dedi.

Daha sonra emekli kurmay albay İkrami Özturan ise "Atatürk ve sofra", "Atatürk ve yemek", "Atatürk ve aşçıları" konularında kısa bir konuşma yaptı.

Atatürk'ün yaptığı, yazdığı, söylediği her şeyin yıllar boyu merak edildiğini ifade eden Özturan, şunları söyledi:

"Elbette onun sofrasını da, konuklarını da, yemeklerini de merak ediyoruz. Cumhuriyetin ilanı, bütün inkılaplar, demokratik rejime geçiş ve tüm yenilikler Atatürk'ün sofrasında hayal edilmiştir, konuşulmuştur, bir terzi gibi biçimlendirilmiştir ve hayata geçirilmiştir. Atatürk'ün sofrası budur. Cumhuriyetin ilanından vefat ettiği güne kadar toplam 15 senede gerek Çankaya Köşkü'nde, gerekse de Dolmabahçe'de birçok aşçı yanında çalışmıştır. Bunların ortak özelliği hepsinin Bolulu olmasıdır. Atatürk'ün sofrasını taçlandıran, lezzetlendiren, konuklarını ağırlayan, devlet başkanlarını, sultanları, kralları ağırladığı sofralarda yemekleri yapanlar Bolulu aşçılardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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