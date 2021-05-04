Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların isimleri nedir? Atatürk tarafından kurulan kurumlar nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşların listesi ve isimleri! Detaylar haberimizde.