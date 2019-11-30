Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
Atatürk silüetinin yansıdığı Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde Cengiz Morkoç isimli vatandaşın ahırında çektiği görüntü kafa karıştırdı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yansıdığı Ardahan'ın Damal İlçesine bağlı Ata Mahallesi'nde çekilen bir fotoğraf büyük korkuya neden oldu.
ARKA PLANDAKİ GÖRÜNTÜ ŞOKE ETTİ
Alınan bilgiye göre; Cengiz Morkoç isimli vatandaş evinin yanında bulunan ahırda yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekti. Ahırda çektiği fotoğrafa ışıkta çocukları ile birlikte bakan Morkoç, arka planda beliren görüntüyü fark edince neye uğradığını şaşırdı.
BUZAĞININ ARKASINDA GİZEMLİ BİR SİLÜET VARDI
Fotoğraf karesinde buzağının arkasında gözleri parlayan belli belirsiz bir insan silüeti vardı. Görüntü karşısında paniğe kapılan Morkoç, ahıra tekrar gidip baksa da fotoğraf karesinde beliren silüeti göremedi.
KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI
Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı. Tartışma yaratan fotoğraf karesindeki silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu anlayamadı. (Fakir Yılmaz/Özel Haber)
Haber Videosu: Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
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karanlığa koyun bi heykel çekin başka şeylerle uğraş saman beyinli. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dananın ebesidir...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adam altına sıçar valla bende ardahanlıyım tövbe o ahıra girilmezCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Görebilen var mı?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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evet dikkatli bakıldığında kara çarşaflı burnundan alnına kadar gözüken birşey var1 1 Yayından Kaldır