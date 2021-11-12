Atatürk Ölümünün 83'üncü Yıldönümünde Anıldı - Haberler
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Atatürk Ölümünün 83'üncü Yıldönümünde Anıldı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İzmir'de düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde ise İzmirliler Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü

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