Atatürk Ölümünün 83'üncü Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İzmir'de düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde ise İzmirliler Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü

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