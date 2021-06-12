Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu
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Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu

Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı, Kovid-19 salgını sürecinde farklı aktivitelerde bulunmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı, Kovid-19 salgını sürecinde farklı aktivitelerde bulunmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Atatürk Kent Ormanı'na gelen ziyaretçiler yürüyüş ve spor yapıyor, evcil hayvanını gezdiriyor, bisiklete biniyor, enstrümanını çalıyor, yeşil alanlarda oyun oynayarak ya da oturarak vakit geçiriyor.

Gezmek için Atatürk Kent Ormanı'nı tercih eden Özlem Turhan Emiroğlu, buranın normalleşme sürecinde kendisine ilaç gibi geldiğini belirterek, "Her gün bir saat burada yürümek benim için çok büyük bir nimet oldu. Buraya yakın oturduğum için çok şanslıyım. Bazen kızımla da gelerek onu ormanın içerisindeki parka götürüyorum." dedi.

Yunus Emre Ürün de ormana, gördüğü bir manzarayı çok beğendiği için ertesi gün kemanını alarak tekrar geldiğini anlatarak, geçen yıl ağustos ayından beri ormana gelerek keman çaldığını aktardı.

Farklı kuş ve bitki türleriyle ilgi çekiyor

Yedi girişi bulunan ormana toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Yenikapı-Hacıosman metro hattının, Darüşşafaka ve Hacıosman istasyon çıkışlarından ormana giriş yapılabilmesi ise uzak ilçelerden gelecek ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

Orman, içerisindeki farklı kuş ve bitki türleriyle de ilgi çekiyor. Üç göleti olan orman; yalıçapkını, yeşilbaş, küçük karabatak, gri balıkçıl gibi su kuşlarına ve daha başka kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde kapalı tutulan Atatürk Kent Ormanı, açık olduğu günlerde 06.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu
Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu
Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu
Atatürk Kent Ormanı, salgın sürecinde İstanbulluların uğrak yeri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

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