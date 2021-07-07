ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da elindeki çekiçle Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan M.Y., çevik kuvvet polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

BURSA'da elindeki çekiçle Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan M.Y., çevik kuvvet polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada M.Y.'nin akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'ndeki Bursa Valiliği önünde meydana geldi. Valilik önündeki Atatürk heykeline çıkan M.Y., elindeki çekiçle mermerlere vurmaya başladı. Bu sırada valilik önünde bekleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y.'yi fark etti. Olaya müdahale eden polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili Bursa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İlimiz Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Atatürk heykeline; 07 Temmuz 2021 günü saat 14.10 sıralarında, elinde keser bulunan M.Y. isimli şahsın zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATATÜRK HEYKELİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI, ÇEVİK KUVVET ETKİSİZ HALE GETİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:33:27. #1.14#

title