Atatürk Barajı'nda dev turna balığı yakalandı

Adıyaman Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı tarafından dev turna balığı yakalandı.

Adıyaman'da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hocaömer Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi.

Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi. İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp, "Daha önceden böyle bir büyük balık yakalamadık, yani yakaladık ama hep küçüklerini yakaladık 2-3 kiloluk. Yakaladığımız en büyük balık budur şu an. Bu turna balığıdır. Fırat'ın en eski balıklarındandır ve çok lezzetli bir balıktır. Uzunluğu 1 metre 30 santim, ağırlık ise 30 kilogramdır. Vatandaşlar gördü mü mutlaka gelip bir fotoğraf çekip gidiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı