08.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:26

Ataşehir Belediyesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), DEHA Biodizel, Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle Ataşehir'de sıfır atık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor.



Çevreye duyarlı ve koruyucu çalışmalarını aralıksız sürdüren ve geliştirdiği projelerle Türkiye'de pek çok kuruma örnek olan Ataşehir Belediyesi, Ataşehir'in tüm mahallelerinde atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla yeni bir proje hazırladı. Proje, 15 Ocak - 15 Eylül tarihleri arasında Ataşehir'in 17 mahallesinde muhtarların, lisanslı firmaların ve yetkilendirilmiş kuruluşların desteğiyle düzenlenecek.



"Muhtarlar Arası Sıfır Atık Projesi" Ataşehir'de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısıyla tanıtıldı.



Toplantıya Ataşehir Belediyesi Birim Müdürleri, Ataşehirli Muhtarlar ile projenin hayata geçirilmesine katkı sunan yetkilendirilmiş kuruluş ve lisanslı firmanın yetkilileri katıldı.



Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal projenin tanıtım toplantısında şunları söyledi:



"Sürdürülebilirlik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz projelere "Ataşehir'in Muhtarları Sıfırlıyor Atıkları" sloganıyla bir yenisi daha eklenmiş olup, söz konusu proje kapsamında ilçemizde yer alan 17 mahalle muhtarlığında atık toplama noktaları oluşturularak mahalle sakinlerinin geri dönüşebilen atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümü sağlayacağız. Türkiye'de ilk defa bir belediye, yetkilendirilmiş 4 kuruluş ve 1 lisanslı firma bu proje için bir araya geldi. Projede amacımız muhtarlarımızı yarıştırmak değil, amacımız atık toplama bilincinin yerleştirilmesini sağlamak. Muhtarlarımızla birlikte tüm Ataşehirli vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz."



Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığı adına Harita Mühendisi Mustafa Çiçek gerçekleştirdiği sunumla Sıfır Atık Projesi'nin neden önemli olduğunu ve bakanlığın Sıfır Atık Projesi'ne yaklaşımlarının nasıl olduğunu ve proje sayesinde 2023 yılında 20 milyarlık bir ekonomik kazancın elde edileceğini, depolama alanlarından, israftan, ham maddeden, geri dönüşümden ve atık önlemeden tasarruf sağlanacağını belirtti.



Teknolojik gelişmeler ve yenilikler ile birlikte hızla artan nüfus ve şehirleşme beraberinde bireylerin yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine yol açıyor. Bunun sonucunda başta doğal kaynaklar ve çevre büyük zarar görüyor. Kaynakların daha verimli kullanılması, çevreye zarar veren atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması önem arz ediyor.



Doğal kaynakların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde korunması için; doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi Ataşehir Belediyesi'nin en önem verdiği konular arasında yer alıyor.



Ataşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana, Ataşehirlilerin yaşam kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve çağdaş yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



2017 yılının Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ne Ataşehir Belediyesi'de geliştirdiği yeni projelerle destek oluyor.



"Muhtarlar Arası Sıfır Atık Projesi" ile Ataşehir'in 17 mahallesinde mahalle sakinlerinin, evlerinde biriktirdikleri ambalaj atıklarını (kağıt-karton-kompozit, cam, plastik ve metal), atık pilleri, atık lambaları, atık elektrikli ve elektronik eşyaları ile bitkisel atık yağları, mahalle muhtarlıklarına götürmeleriyle tüm mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanacak.



Ataşehir'in Barbaros, Yeni Sahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Atatürk, Yenişehir, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, İnönü, Mevlana, Mimar Sinan, Yeni Çamlıca ve Ferhatpaşa mahalle muhtarlıklarında bulunan atık toplama kutularında Ataşehirlilerin topladıkları atıklar belirli periyotlarla alınarak belediyenin toplama sistemine dahil edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA