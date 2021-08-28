Ataşehir'deki halde sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'deki halde sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezine teslim edildi

Ataşehir'deki halde sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir Sebze ve Meyve Halinde kasalarda bulunan sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi, iş yeri sahibine ise para cezası uygulandı.

Ataşehir Sebze ve Meyve Halinde kasalarda bulunan sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi, iş yeri sahibine ise para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp arabasına döktüğü görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu olayın 19 ile 23 Temmuz tarihleri arasında Ataşehir'deki sebze meyve halinde faaliyet yürüten bir iş yerinde meydana geldiğini, sebzeleri çöp arabasına döken kişinin de burada çalışan yabancı uyruklu K.J. olduğunu tespit etti.

İş yerinde yapılan kontrollerde K.J'nin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

Ekipler, K.J. ve iş yeri sahibi F.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.J. sınır dışı edilmek üzerine geri gönderme merkezine teslim edildi, iş yeri sahibi F.K.'ye ise yabancı uyruklu, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

"Bozulmuş olan 2 ton kabağın iki farklı günde çöpe döküldüğü görüldü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan açıklamada, Ataşehir Sebze ve Meyve Haline ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile Anadolu Yakası Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen asayiş büro polisi yer aldı. Tespitlerde satışa arz edilen ancak satılamayan ve bekleme sonucunda bozulmuş olan ürünlerin belediye çöp aracına dökümünün yapıldığı anlaşıldı. Hal kayıt sistemi üzerinden yapılan gelen ve satılan ürün karşılaştırması, firma ilgililerinin ve çöp kamyonu şoförünün beyanlarından, gıda güvenirliğini yitirmiş ve bozulmuş olan 2 ton kabağın Kurban Bayramı öncesi ve sonrası iki farklı günde çöpe döküldüğü görüldü. Öte yandan haller, malların arz ve talebine bağlı olarak, serbest rekabet şartları içerisinde, fiyat oluşumunun sağlandığı borsalardır. Hal yasası gereği, gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse belediyeler serbest rekabetin engellenmesine dönük oluşum ve eylemlere müsaade etmemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Murat Boz Düm Tek Tek Hande Erçel
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ataşehir'deki halde sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 20:12:59. #1.14#

title