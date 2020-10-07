Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını komşuları kurtardı
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Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını komşuları kurtardı

07.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:55

Ataşehir'de meydana gelen olayda, Rukiye Yılmaz ve iki çocuğu evlerinde çıkan yangında mahsur kaldı. Ailenin yardımına mahalle sakinleri koşarken, yapılan çalışma ile anne ve çocukları evden çıkarıldı. Bu anlar ise olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada 5 Eylül günü çıkan yangında, evde bulunan Rukiye Yılmaz ile 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra evde kalan anne ve çocuklarını kurtarmak için seferber oldu.

DEMİR PARMAKLIKLARI AYIRARAK KURTARDILAR

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çıktı ve merdivenle pencereye uzanıp demir parmaklıkları söktü. Demir parmaklıkların sökülmesinden sonra ise ailenin içeriden çıkarıldığı görüldü.

Yangından mahsur kalan aileyi mahalleli kurtardı

Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

Yangından mahsur kalan aileyi mahalleli kurtardı

"CAN PAZARI YAŞANDI"

Yangın çıkan daire sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını komşuları kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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