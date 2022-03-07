Kediye çarpan kadın sürücü vicdan azabıyla perişan oldu!

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Hayvana şiddetin ayyuka çıktığı bu dönemde yasal düzenlemeler peş peşe gelirken, havyan dostlarımıza acı çektirenler tepkilerin odağından düşmüyor. Ne var ki tam tersi durumlara tanıklık edildiği de oluyor. İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir kadın sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Kadın sürücü, yol açtığı kaza sonucu gözyaşlarına boğuldu.

KEDİYE ÇARPINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kedi kaçarak uzaklaşırken, araç sürücüsü kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

KEDİYİ DAKİKALARCA ARADI, VETERİNERE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Aracından inerek çarptığı kediyi veterinere götürmek isteyen kadın sürücü, hayvanı göremeyince gözyaşlarına boğuldu. Çarptığı kediyi bulmak için çevrede arama yapan kadına vatandaşlar destek oldu. Uzun süren aramalar sonrası yaralı hayvana ulaşamayan kadın aracına binerek olay yerinden gözyaşları içinde uzaklaştı.