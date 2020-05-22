Ataşehir'de oğlunu vahşice öldüren baba adliyeye sevk edildi
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Ataşehir'de oğlunu vahşice öldüren baba adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ataşehir'de oğlunu vahşice öldüren baba adliyeye sevk edildi
22.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:03

Ataşehir'de parkta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta dün baba S.K.(63) ile oğlu U.K.(40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine silahına davranan baba S.K., çardakta karşısında oturan oğluna ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam kanlar içinde yere yığılırken, babası ise parkta bir süre polislerin gelmesini bekledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan U.K. hayatını kaybetti. Baba S.K. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nın Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde polis otosuna bindirilen şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli araca bindirildiği sırada basın mensuplarının 'Oğlunuzu neden öldürdünüz?' sorularına cevap vermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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