Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
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Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

29.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:07

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale edebilmek amacıyla iş makinesi ile fabrikanın havalandırma bölümü yıkıldı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın havalandırma bölümünde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için fabrikanın havalandırma bölümü iş makinesi ile yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangına tanık olan vatandaşlardan Hakan Özdemir, "Mobilya firması burası. Baktık dumanlar çıkıyor. Biz de itfaiyeyi çağırdık. İçerisi boş" dedi. - İSTANBUL

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Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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