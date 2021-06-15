Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü
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Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ataşehir'de bir kadın kar maskeli 3 kişi tarafından gasbedildi. Direnen kadın aracına binmeye çalıştığı sırada, saldırganlardan biri kadına kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın lüks aracının içinde can verirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kimliği belirsiz ve kar maskeli 3 kişi, Sibel K. (41) isimli kadının çantasını gasbetmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı.

KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OALY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.'ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü
Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü
Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü
Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü
Ataşehir'de lüks araç içinde kadına silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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