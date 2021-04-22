Ataşehir'de kükürt dioksitin neden olduğu hava kirliliğini %34 oranında düşürdü

Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle trafik yoğunluğunun ve endüstriyel faaliyetlerin azalması, özellikle büyük kentlerde hava kalitesinde önemli iyileşmelere yol açtı.

Ataşehir Belediyesi, Covid-19 krizinin çevresel etkilerini ölçmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği iş birliğiyle hava kalitesinin değişimini inceledi.

Ataşehir'de yer alan Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonundan 2018, 2019, 2020 yıllarında alınan verilerine göre yapılan değerlendirmede; kirletici parametreleri olarak ölçülen (kükürt dioksit) SO2 oranının yüzde 34, azot dioksit (NO2) oranının yüzde 50, partiküler madde (PM10 ve PM2,5) oranlarının ise Covid-19 salgını sürecinde yüzde 25 azaldığı tespit edildi.

2020 yılında hava kirliliği seviyesinin tehlikeli seviyelerde olduğu İstanbul geneli ve benzer şekilde Ataşehir'de, hava kalitesinde artış yaşandığı tespit edildi.

Hazırlanan raporda, Ataşehir ilçesinde hava kalitesinde iyileşme olduğu ve kükürt dioksitin neden olduğu hava kirliliğinin çok düşük olduğu tespit edildi. Kirliliğin azalmasının; insanların evde kalmasından, ticari tesislerin, iş yeri ve fabrikaların geçici olarak kapanmasından ve taşıt kullanımının azalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

HAVA KALİTESİ ARTTI

2016 yılında Ataşehir Belediyesi tarafından kurulan "Mobil Hava Kalitesi" ölçüm istasyonundan Ataşehir'in günlük hava kalitesinin ölçümü, şikayet olan bölgelerdeki kirlilik seviyesi ve türü hakkında bilgiler elde ediliyor. Böylece Ataşehir'de yaşayan yaşlı, çocuk, solunum yolu hastalığı olan ve hava kalitesini takip etmek isteyen herkes ilçenin hava kalitesi hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor.

Ölçüm istasyonundan elde edilen değerlendirmeler neticesinde bölgede yaşayan vatandaşların hayat kalitesinin arttırılması için çözümler aranıyor.

Kaynak: Bültenler