Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı
AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.
İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'ndeki inşaatın bahçesinde kağıt toplayıcılarının depo ve yatakhane olarak kullandığı 3 prefabrik barakada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle prefabrik yapılar kullanılamaz hale geldi.