Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı - Haberler

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Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.

İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'ndeki inşaatın bahçesinde kağıt toplayıcılarının depo ve yatakhane olarak kullandığı 3 prefabrik barakada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle prefabrik yapılar kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Prefabrik, Ataşehir, Yangın, İnşaat, Güncel, Haberler

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