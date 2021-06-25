ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurularak öldürülüp içinden 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurularak öldürülüp içinden 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 7 şüpheli burada savcılığa ifade verdi. Savcılık şüpheliler B.Ş., A.V. ve Z.O.'yu "Silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş. isimli 4 şüpheliyi de "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler, çıkarıldığı Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sevk edildikleri suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

Ataşehir'de şirket binası önünde, 15 Haziran günü, SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vurarak öldüren gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli E.V. "Nitelikli yağma" ve "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklandı.

ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE KADININ ÖLDÜĞÜ 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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