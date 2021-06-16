ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER
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ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER

ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de ihtiyaç sahipleri için toplanan belediyeye ait giysi kumbarasından hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'de ihtiyaç sahipleri için toplanan belediyeye ait giysi kumbarasından hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kendisini vakıf görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda giysi ele geçirildi.

Polis ekipleri, önceki gün saat 19.20 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde belediyeye ait giysi kumbarasındaki kıyafetleri, 2 kişinin araca yüklediklerini fark etti. Ekipler şüphelilerin yanına giderek, durumu kontrol etmek istedi. M.D. (30) ve Y.D. (20) isimli şüpheliler ekiplere kendilerini vakıf görevlisi olarak tanıttı. Durumdan şüphelenen ekipler, 2 şüpheli hakkında yaptığı sorgulamada M.D.'nin 2019 yılında bisiklet hırsızlığından arandığını, Y.D.'nin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğunu tespit etti. Polis, 2 kişiyi olay yerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada da giysi kumbarasından alındığı belirlenen çok sayıda giysi ile çanta içinde tamir ve hırdavat malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER
ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER
ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATAŞEHİR'DE GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK; VAKIF GÖREVLİSİYİZ DEDİLER - Haberler
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