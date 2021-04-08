Ataşehir'de "Çingeneler Zamanı"

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Ataşehir'de "Çingeneler Zamanı" 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Ataşehir'de kutlandı İstanbul Anadolu Yakasında bir ilk gerçekleşti ve 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Ataşehir'de kutlandı.

Ataşehir'de "Çingeneler Zamanı"

8 Nisan Dünya Romanlar Günü Ataşehir'de kutlandı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakasında bir ilk gerçekleşti ve 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Ataşehir'de kutlandı. Romanların yüzyıllardır dünya genelinde yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılığa dikkat çekmek için belirlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde, roman sanatçılar Ataşehirlilere müzik ve dans eşliğinde renkli dakikalar yaşattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün önce kutlanan Dünya Romanlar Günü, pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen toplantıyla başladı. Toplantıda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Semih Sadık Kayhan, Orhan Çerkez, Abdullah Der, Kalender Özdemir, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Roman dernek ve federasyon temsilcileriyle bir araya gelerek Romanların sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya Ataşehir Kent Konseyi üyeleri ile Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aydın Elbasan ve Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Tuğba Dönmez de katıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Dünya Romanlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Romanlar, hem ülkemizin hem de dünyanın pek çok ülkesinin en değerli mozaik taşlarından bir tanesidir. Yaşam biçimleriyle hayata renk katan Romanlar, toplum hayatında maalesef hak ettikleri yerde değiller. Ataşehir Belediyesi olarak Roman vatandaşlarımızla her zaman iletişim içerisinde kalarak, onların talep ve şikayetlerini çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm Romanların, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun" dedi.

İstanbul Roman Hakları Federasyonu Başkanı Reşat Kaytan ise, "İlklerin başkanı olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye çok teşekkür ediyorum. Yine bir ilke imza atarak Dünya Romanlar Günü'nü Anadolu Yakasında ilk defa Ataşehir'de kutluyoruz. Bütün Romanların, Romanlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Toplantının ardından Ataşehir'de yaşayan 32 Roman müzisyen, Erdal Eren Kültür Merkezi'nde Roman ezgilerini Ataşehir'e taşıdılar. Daha sonra da Roman kültürünü yansıtan çiçeklerle süslenmiş araçlar Ataşehir'in farklı noktalarını gezdi. Etkinlik sayesinde pandemi sürecinde ekonomik sıkıntıları artan Roman müzisyenlere de ekonomik katkı sağlandı.

Romanların ilk defa 8 Nisan 1971'de Londra'da bir kongreyle bir araya gelmesiyle kabul edilen Dünya Romanlar Günü'nü, Ataşehir'de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aydın Elbasan, Romanlar olarak eşit yurttaşlık hakkı istediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ