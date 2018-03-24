Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Şampiyon!

Ligin 16. haftasında Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor karşısında 9-0'lık skorla galip gelen Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Ataşehir Belediyespor takımı maç öncesi sahaya "Afrin'e selam olsun, Şehitlerimize rahmet diliyoruz" pankartıyla çıkarken, daha sonra iki takım oyuncuları bu pankartın önünde birliktelik pozu verdiler.

Ataşehir Yenisahra Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 15. dakikada Ebru ve 45. dakikada Tanya'nın attığı gollerle 2-0'lık Ataşehir Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında farkı açan Ataşehir Belediyespor'un golleri; 55 ve 65. dakikalarda Akaba, 74 dakikada Arzu, 80. 84. ve 90. dakikalarda Tanya ve uzatmalarda penaltıdan Çiğdem'in ayağından geldi.

Maç sonunda şampiyon olan oyuncular, sevincini taraftarlarıyla kutlarken, soğuk havaya ve yağmura rağmen şampiyonluk maçını izlemeye gelen coşkulu taraftar, yaptıkları tezahüratlar ve tribün şovlarıyla maça renk kattı.

18 hafta boyunca 10 takımın mücadele ettiği ligde, yenilgisiz lider olan ve kalesinde sadece bir gol gören Ataşehir Belediyespor bu sonuçla 15 galibiyet ve bir beraberliğe ulaşarak puanını 46'ye yükseltti.

Bu maç öncesi en yakın rakibi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'yla arasında 7 puan fark bulunan Ataşehir Belediyespor, ligde oynanacak son iki maç öncesi matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.