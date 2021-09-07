"Ataşehir 3. Kitap Günleri" 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşuyor

Ataşehir Belediyesi yaz boyunca sürdürdüğü "Parkta Hayat Var" etkinliklerine "Kitap Günleri" ile devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinliğe yayınevleri ve yazarların yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için düzenlenecek olan atölyeler le edebiyat dünyasından sevilen isimlerin katılacağı söyleşiler de renk katacak.