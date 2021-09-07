"Ataşehir 3. Kitap Günleri" 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşuyor
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"Ataşehir 3. Kitap Günleri" 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşuyor

'Ataşehir 3. Kitap Günleri' 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ataşehir Belediyesi yaz boyunca sürdürdüğü "Parkta Hayat Var" etkinliklerine "Kitap Günleri" ile devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinliğe yayınevleri ve yazarların yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için düzenlenecek olan atölyeler le edebiyat dünyasından sevilen isimlerin katılacağı söyleşiler de renk katacak.

On beş gün boyunca Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek olan Kitap Günleri'ni 15.00-23.00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak. "3. Kitap Günleri"ne 50'den yazla yayınevi, 25 yazar, şair ve müzisyen katılacak. Kitap günleri süresince; söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve atölyeler yapılacak.

"Ataşehir 3. Kitap Günleri"ne katılacak yazar ve şairler arasında; Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Buket Uzuner, Işık Öğütçü, Barış İnce, Fuat Sevimay, Filiz Aygündüz, Güney Özkılınç, Gülşah Elikbank, Seray Şahinler, Orhan Bahtiyar, Gamze Arslan, Mehmet Fırat Pürselim, İbrahim Karaca, Musa Ağacık, B. Sadık Albayrak, ve Agâh Aydın yer alıyor.

Kitap günlerinde müzik yazarı Murat Meriç, halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz ile "Ruhi Su İzi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Murat Meriç ve Sadık Gürbüz, 20 Eylül 1985 tarihinde kaybettiğimiz Ruhi Su'nun müzik tarihimizdeki yeri ve bıraktığı izler üzerine konuşacaklar.

Ataşehir 3. Kitap Günleri'nde çocuklar da unutulmadı. Hafize Güner Çınar, Erdem Seçmen, Olcay Geridönmez, Suzan Geridönmez, Özge Doğar ve Özge Özdemir çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler gerçekleştirecekler.

Ataşehir Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (Yaykoop) ve Ataşehir Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Ataşehir 3. Kitap Günleri" birbirinden güzel etkinliklerle Ataşehirlileri bekliyor olacak.

Kaynak: Bültenler

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